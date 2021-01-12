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Форвард «Реала» Йович может вернуться в «Айнтрахт»

19:41
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«Айнтрахт» хочет арендовать форварда «Реала» Луку Йовича этой зимой. сообщает Sky Sports.

По данным издания, немецкий клуб уже начал работать над реализацией трансфера 23-летнего серба.

Ранее футболист сообщал о желании покинуть мадридский клуб. Интерес к нему проявляли «Милан» и «Вулверхэмптон».

Контракт нападающего с «Реалом» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 20 миллионов евро. Футболист не выходит на поля с 8 ноября 2020 года.

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