Форвард «Порту» Марега перешел в «Аль-Хиляль»

Форвард «Порту» Мусса Марега подписал контракт с «Аль-Хилялем» из Саудовской Аравии, сообщается на официальном сайте клуба.

За команду уже играют Бафетми Гомес, Себастьян Джовинко и Лусиано Виетто.

30-летний малиец выступал за португальский клуб слета 2017 года. В текущем сезоне Марега провел 45 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 голов и сделал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 14 миллионов евро.