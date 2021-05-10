Форвард «Порту» Марега перешел в «Аль-Хиляль»
03:58
Форвард «Порту» Мусса Марега подписал контракт с «Аль-Хилялем» из Саудовской Аравии, сообщается на официальном сайте клуба.
За команду уже играют Бафетми Гомес, Себастьян Джовинко и Лусиано Виетто.
30-летний малиец выступал за португальский клуб слета 2017 года. В текущем сезоне Марега провел 45 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 голов и сделал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 14 миллионов евро.
WELCOME ?— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) May 9, 2021
??? Moussa Marega ???#Marega_Hilali #AlHilal ? pic.twitter.com/e1SRQUo54G
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