Форвард «Локомотива» Раконьяц продолжит карьеру в Венгрии

Нападающий «Локомотива» Марко Раконьяц на правах аренды перейдет в «Дьошдьор», сообщает Mozzart Sport.

В прошедшем сезоне 24-летний черногорец выступал на правах аренды за «Бачку Тополу». У сербского клуба была опция выкупа прав на игрока, но он не стал ей пользоваться. Форвард забил 2 гола и сделал 3 голевые передачи в 18 матчах.

По информации источника, «Локомотив» согласился на аренду игрока в Венгрию, но официально пока документы не оформлены.