Форвард Ланг сообщил ПСВ, что договорился с «Наполи» о личном контракте

Нападающий ПСВ Ноа Ланг сообщил клубу, что достиг договоренности с «Наполи» об условиях личного контракта, утверждает инсайдер Фабрицио Романо.

Итальянцы предлагают 26-летнего форварду 5-летний контракт с зарплатой 2,8 миллиона евро в год. ПСВ хочет выручить за голландского нападающего 35 миллионов евро и 10 процентов от следующей продажи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро. Его контракт с ПСВ действует до лета 2028 года.

В сезоне-2024/25 Ланг забил 14 мячей и сделал 12 голевых пасов в 44 играх за клуб.