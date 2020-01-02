Форвард «Кристал Пэлас» Заа стал главной целью «Челси»

Нападающий «Кристал Пэлас» Вильфрид Заа входит в сферу интересов «Челси», сообщают британские СМИ.

По данным источника, главный тренер «синих» Фрэнк Лэмпард определил футболиста как главную цель на зимнее трансферное окно. Так как с клуба сняли трансферный бан, в январе специалист может рассчитывать на усиление.

«Пэлас» хочет получить за игрока 80 миллионов фунтов. «Челси» предпочел бы отдать одного из футболистов, чтобы уменьшить эту сумму. Один из кандидатов на обмен — Оливье Жиру. Ранее сообщалось, что «Челси» интересуется форвардом ЦСКА Федором Чаловым.

27-летний ивуариец в текущем сезоне провел 22 матча за «Пэлас» и забил три мяча при трех голевых передачах.