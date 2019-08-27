Форвард Иван покидает «Краснодар» и продолжит карьеру в Румынии
«Краснодар» и «Университатя» из Крайова согласовали детали трансфера форварда Андрея Ивана, сообщает официальный сайт «быков». 22-летний румынский футболист выступал за российскую команду с 2017-го.
Иван перешел в «Краснодар» из «Университати» в 2017-м. В общем сложности нападающий принял участие в 9 матчах и не отметился результативными действиями.
«Краснодар» благодарит Андрея за игру и желает ему успехов в дальнейшей спортивной карьере!" - написано в сообщении пресс-службы «быков».
Андрей Иван продолжит карьеру в Румынии.— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) August 27, 2019
ФК «Краснодар» и «Университатя Крайова» согласовали все детали трансфера Андрея Ивана.
Форвард провел в составе основной команды «быков» 9 матчей и не отметился результативными действиями.
Желаем Андрею успехов в дальнейшей карьере! pic.twitter.com/bPbi9sYIPW