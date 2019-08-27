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Форвард Иван покидает «Краснодар» и продолжит карьеру в Румынии

18:18
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«Краснодар» и «Университатя» из Крайова согласовали детали трансфера форварда Андрея Ивана, сообщает официальный сайт «быков». 22-летний румынский футболист выступал за российскую команду с 2017-го.

Иван перешел в «Краснодар» из «Университати» в 2017-м. В общем сложности нападающий принял участие в 9 матчах и не отметился результативными действиями.

«Краснодар» благодарит Андрея за игру и желает ему успехов в дальнейшей спортивной карьере!" - написано в сообщении пресс-службы «быков».

Дополнительная информация

https://fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=135217

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