Форвард «Генка» Яремчук может перейти в «Рому»

«Рома» интересуется форвардом «Генка» Романом Яремчуком, информирует Voetbal24.

По данным издания, итальянский клуб предложил за украинца 12 миллионов евро. Римляне хотят оформить сделку в этом месяце.

Сообщалось, что в игроке также заинтересован «Спортинг», клуб предложил 10 миллионов евро за Яремчука.

В текущем розыгрыше 25-летний футболист провел 25 матчей за «Рому», забив 12 голов и сделав 4 ассиста.