Форвард ЦСКА Жиронкин перешел на правах аренды в «Балтику»
19:05
Пресс-служба ЦСКА сообщает, что форвард Виталий Жиронкин проведет следующий сезон на правах аренды в «Балтике».
Соглашение предусматривает опцию трансфера 20-летнего российского футболиста.
В прошедшем сезоне Жиронкин также выступал в аренде в «Балтике», где принял участие в 11 матчах.
Дополнительная информация:
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/vitaliy-zhironkin-provedet-sezon202021-v-baltike/
Материалы сюжета: Спорт после коронавируса: возвращение
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...