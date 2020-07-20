Форвард ЦСКА Жиронкин перешел на правах аренды в «Балтику»

Пресс-служба ЦСКА сообщает, что форвард Виталий Жиронкин проведет следующий сезон на правах аренды в «Балтике».

Соглашение предусматривает опцию трансфера 20-летнего российского футболиста.

В прошедшем сезоне Жиронкин также выступал в аренде в «Балтике», где принял участие в 11 матчах.