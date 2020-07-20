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Форвард ЦСКА Жиронкин перешел на правах аренды в «Балтику»

19:05
Виталий Жиронкин. Фото ПФК ЦСКА
Виталий Жиронкин. Фото ПФК ЦСКА
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Пресс-служба ЦСКА сообщает, что форвард Виталий Жиронкин проведет следующий сезон на правах аренды в «Балтике».

Соглашение предусматривает опцию трансфера 20-летнего российского футболиста.

В прошедшем сезоне Жиронкин также выступал в аренде в «Балтике», где принял участие в 11 матчах.

Дополнительная информация:

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/vitaliy-zhironkin-provedet-sezon202021-v-baltike/

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