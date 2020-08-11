Форвард ЦСКА отправился в аренду в первую лигу Швеции

19-летний нападающий ЦСКА Лассана Н'Диай остаток 2020 года — до конца сезона в Швеции — проведет в аренде в «Эскильстуне», сообщает официальный сайт шведского клуба.

«Эксильстуна» после 11 туров первой лиги (второго дивизиона страны) занимает предпоследнее место с восемью очками в активе.

В прошлом сезоне молодежного первенства Лассана Н'Диай провел за ЦСКА 17 матчей, в которых забил 5 мячей и отдал 2 голевые передачи. В РПЛ форвард на поле не выходил.