Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

Форвард ЦСКА отправился в аренду в первую лигу Швеции

17:33
Теги:

19-летний нападающий ЦСКА Лассана Н'Диай остаток 2020 года — до конца сезона в Швеции — проведет в аренде в «Эскильстуне», сообщает официальный сайт шведского клуба.

«Эксильстуна» после 11 туров первой лиги (второго дивизиона страны) занимает предпоследнее место с восемью очками в активе.

В прошлом сезоне молодежного первенства Лассана Н'Диай провел за ЦСКА 17 матчей, в которых забил 5 мячей и отдал 2 голевые передачи. В РПЛ форвард на поле не выходил.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир