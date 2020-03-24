Форвард ЦСКА Нисимура арендован «Вегалта Сендай», он будет на карантине до 3 апреля

Форвард ЦСКА Такума Нисимура отправился в аренду в японский «Вегалта Сендай», сообщается на официальном сайте клуба.

Аренда 23-летнего японца рассчитана до января 2021 года, он выступал за клуб до перехода в ЦСКА. 10 января 2020 года игрок был арендован «Портимоненсе», однако из-за коронавируса армейцы вернули форварда.

Нисимура прилетел в Японию 20 марта. По правилам, он должен пройти 14-дневный карантин после прилета из Европы.

В текущем сезоне на счету Нисимуры 10 матчей во всех турнирах, в которых он забил 2 гола.