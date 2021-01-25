Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

Форвард ЦСКА Гайч может продолжить карьеру в Бельгии

11:59
Теги:

Форвард ЦСКА Адольфо Гайч может продолжить карьеру в чемпионате Бельгии, сообщает hln.

По данным источника, в аргентинце заинтересован «Антверпен», который готов арендовать 21-летнего футболиста до конца сезона без права выкупа. Представители нападающего ведут переговоры с клубом.

Ранее сообщалось, что «Дженоа» активно интересуется трансфером игрока, однако клубам не удалось согласовать условия сделки.

В сезоне-2020/21 Гайч провел 18 матчей за ЦСКА, на его счету 1 гол и 1 результативная передача.

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир