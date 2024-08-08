Форвард «Брентфорда» Тони может перейти в «Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» заинтересован в трансфере нападающего «Брентфорда» Айвана Тони, сообщает журналист Бен Джейкобс.

По информации источника, трансфер форварда — приоритетная задача лондонского клуба на данный момент.

Тони выступает за «Брентфорд» с 2020 года. 28-летний форвард провел команду 141 матч, забил 72 гола и сделал 23 результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость англичанина в 50 миллионов евро. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года.