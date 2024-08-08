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Сегодня, 13:31

Форвард «Брентфорда» Тони может перейти в «Тоттенхэм»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Тоттенхэм» заинтересован в трансфере нападающего «Брентфорда» Айвана Тони, сообщает журналист Бен Джейкобс.

По информации источника, трансфер форварда — приоритетная задача лондонского клуба на данный момент.

Тони выступает за «Брентфорд» с 2020 года. 28-летний форвард провел команду 141 матч, забил 72 гола и сделал 23 результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость англичанина в 50 миллионов евро. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года.

Футбол
ФК Брентфорд
ФК Тоттенхэм Хотспур
Айван Тони
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