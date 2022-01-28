Форвард «Баварии» Томас Мюллер может продолжить карьеру в АПЛ

«Эвертон» и «Ньюкасл» хотят приобрести в ближайшее время форварда «Баварии» Томаса Мюллера, сообщает инсайдер Кристиан Фальк.

По данным источника, клубы интересуются игроком, контракта которого истекает летом 2023 года. Сообщалось, что немец готов продлить контракт с командой.

Мюллер — воспитанник академии «Баварии». С 2007 года он играет за основную команду мюнхинцев. В этом сезоне 32-летний форвард провел 20 матчей в бундеслиге, забил 6 голов и сделал 16 результативных передач.