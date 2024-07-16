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Сегодня, 22:08

Мората подтвердил, что переходит в «Милан»

Руслан Минаев
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Форвард «Атлетико» и сборной Испании Альваро Мората подтвердил, что переходит в «Милан».

«Перехожу ли в «Милан»? Мне еще предстоит пройти медобследование, но да», — цитирует капитана сборной Испании AS и COPE.

Ранее сообщалось, что «Милан» заплатит за 31-летнего испанца 13 миллионов евро и подпишет с ним контракт до конца июня 2028 года.

В сезоне-2023/24 Мората забил 21 гол и сделал 5 результативных передач в 48 матчах за «Атлетико» во всех турнирах. Также футболист стал победителем Евро-2024 в составе сборной Испании.

Альваро Мората
Футбол
ФК Атлетико
ФК Милан
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