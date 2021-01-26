Форвард «Аталанты» Гомес с агентом вылетел в Севилью
14:40
Форвард «Аталанты» Алехандро Гомес вместе со своим агентом Рисо вылетел в Севилью, сообщается в Twitter журналист Фабрицио Романо. Футболист готовится перейти в «Севилью».
«Я люблю Аталанту, но я готов и счастлив для этой новой главы», — передает слова Гомеса Романо.
Ранее сообщалось, что 32-летний аргентинец 26 января прибудет в Испанию, где подпишет контракт с «Севильей».
Гомес решил покинуть «Аталанту» после конфликта с главным тренером Джан Пьеро Гасперини. Футболист не выходил на поле с 16 декабря, когда
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