18:11 | Футбол — Трансферы

Форвард "Арсенала" Нкетиа отправился в аренду в "Лидс"

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Нападающий "Арсенала" Эдвард Нкетиа проведет следующий сезон в аренде в "Лидсе", сообщает официальный сайт клуба. Команда Марсело Бьельсы выступает в чемпионшипе.

20-летний футболист в прошлом сезоне провел девять матчей за первую команду "Арсенала" и забил один мяч.

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https://www.sport-express.ru/football/england/

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