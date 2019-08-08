Форвард "Арсенала" Нкетиа отправился в аренду в "Лидс"

Нападающий "Арсенала" Эдвард Нкетиа проведет следующий сезон в аренде в "Лидсе", сообщает официальный сайт клуба. Команда Марсело Бьельсы выступает в чемпионшипе.

✍️ | Leeds United are delighted to announce the signing of @EddieNketiah9 on a season-long loan — Leeds United (@LUFC) August 8, 2019

20-летний футболист в прошлом сезоне провел девять матчей за первую команду "Арсенала" и забил один мяч.

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