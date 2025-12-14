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14 декабря 2025, 11:54

Footmercato: Упамекано готов перейти в «Реал»

Руслан Минаев

«Реал» достиг устного соглашения с защитником «Баварии» Дайотом Упамекано, сообщает журналист Footmercato Санти Ауна.

По данным источника, мадридский клуб готов удовлетворить условия игрока по контракту.

12 декабря сообщалось, что 27-летний француз приостановил переговоры о продлении соглашения с мюнхенским клубом.

Контракт футболиста с «Баварией» действует до 30 июня 2026 года. В сезоне-2025/26 в 20 матчах во всех турнирах защитник забил 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.

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Дайот Упамекано
ФК Бавария
ФК Реал
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