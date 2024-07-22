Footmercato: «ПСЖ» сделал предложение «МЮ» о переходе Санчо

«ПСЖ» сделал предложение «Манчестер Юнайтед» о трансфере форварда Джейдона Санчо, сообщает Footmercato.

По данным источника, игрок согласился перейти в парижский клуб, ему понравился предложенный проект.

Вторую половину прошлого сезона Санчо провел в аренде в дортмундской «Боруссии». В 21 матче англичанин забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи.

Контракт 24-летнего игрока с «МЮ» действует до лета 2026 года с возможностью продления еще на один сезон. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Санчо в 30 миллионов евро.