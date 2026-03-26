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26 марта, 09:20

Football Insider: «Манчестер Юнайтед» намерен подписать защитника «Фулхэма» Робинсона

Павел Лопатко

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в трансфере защитника «Фулхэма» Энтони Робинсона, сообщает Football Insider.

По данным источника, «красные дьяволы» ищут усиление для левого фланга обороны, и 28-летний американец — один из нескольких кандидатов, которые, вероятно, будут рассматриваться перед сезоном-2026/27.

«Ливерпуль» ранее проявлял интерес к этому футболисту, однако теперь он считается слишком возрастным для соответствия текущей трансферной модели клуба.

Известно, что Робинсон на данный момент доволен своим положением на «Крейвен Коттедж», а «Фулхэм» не собирается продавать его дешево в предстоящее трансферное окно.

Робинсон играет за «Фулхэм» с августа 2020 года. В сезоне-2025/26 он в 19 матчах сделал 1 результативную передачу. Его контракт действует до 30 июня 2028 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 25 миллионов евро.

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ФК Манчестер Юнайтед
ФК Фулхэм
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