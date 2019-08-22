Фонте вернулся в «Брагу» перед матчем со «Спартаком»
06:23
Нападающий Руй Фонте вернулся из «Фулхэма» в «Брагу». 29-летний португалец подписал контракт, рассчитанный до 2022 года. Игрока клуб представил в стиле культового сериала «Друзья».
Ранее Фонте уже выступал за португальскую команду с 2012 по 2017 год.
Напомним, «Брага» сыграет со «Спартаком» в 4-м отборочном раунде Лиги Европы.
I'll be there for yoooooou ???#RuiFonte2022 pic.twitter.com/SzgrwdczGm— SC Braga (@SCBragaOficial) August 21, 2019
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