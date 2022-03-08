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Сегодня, 08:06

«Флуминенсе» интересуется Венделом

Сергей Разин
корреспондент

Полузащитник «Зенита» Вендел может продолжить карьеру в Бразилии, сообщает NETFLU.

По сведениям источника, на 24-летнего бразильца претендует «Флуминенсе». Бразильский клуб рассмотрит трансфер хавбека в том случае, если выйдет в следующую стадию Кубка Либертадорес. Также сообщается об интересе к Венделу со стороны «Фламенго».

В текущем сезоне Вендел провел 28 матчей за «Зенит», в которых забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 19 млн евро.

Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
ФК Зенит
ФК Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
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