«Флуминенсе» интересуется Венделом

Полузащитник «Зенита» Вендел может продолжить карьеру в Бразилии, сообщает NETFLU.

По сведениям источника, на 24-летнего бразильца претендует «Флуминенсе». Бразильский клуб рассмотрит трансфер хавбека в том случае, если выйдет в следующую стадию Кубка Либертадорес. Также сообщается об интересе к Венделу со стороны «Фламенго».

В текущем сезоне Вендел провел 28 матчей за «Зенит», в которых забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 19 млн евро.