Флорес, который летом мог перейти в «Локомотив», продолжит карьеру в MLS

Вингер сборной Перу Эдисон Флорес перешел из «Морелии» в «Ди Си Юнайтед». Для клуба MLS этот трансфер стал рекордным. За новую команду перуанец будет выступать под номером 10.

Напомним, прошлым летом сообщалось, что «Локомотив» предлагал за Флореса 12 миллионов евро.

«Локомотив» сделал предложение по трансферу полузащитника сборной Перу //

«Локомотив» предложил 12 миллионов евро за игрока сборной Перу //

?Переход Флореса в «Локомотив» исключен. И вот почему