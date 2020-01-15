Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

Флорес, который летом мог перейти в «Локомотив», продолжит карьеру в MLS

01:44

Вингер сборной Перу Эдисон Флорес перешел из «Морелии» в «Ди Си Юнайтед». Для клуба MLS этот трансфер стал рекордным. За новую команду перуанец будет выступать под номером 10.

Напомним, прошлым летом сообщалось, что «Локомотив» предлагал за Флореса 12 миллионов евро.

«Локомотив» сделал предложение по трансферу полузащитника сборной Перу //
«Локомотив» предложил 12 миллионов евро за игрока сборной Перу //
?Переход Флореса в «Локомотив» исключен. И вот почему

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир