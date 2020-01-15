Флорес, который летом мог перейти в «Локомотив», продолжит карьеру в MLS
01:44
Вингер сборной Перу Эдисон Флорес перешел из «Морелии» в «Ди Си Юнайтед». Для клуба MLS этот трансфер стал рекордным. За новую команду перуанец будет выступать под номером 10.
Get to know a little more about @dcunited's newest signing, @edisonflores135: https://t.co/ygW5YE0m6R // ?: D.C. United pic.twitter.com/hsM5qzJ26m— Major League Soccer (@MLS) January 14, 2020
Напомним, прошлым летом сообщалось, что «Локомотив» предлагал за Флореса 12 миллионов евро.
«Локомотив» сделал предложение по трансферу полузащитника сборной Перу //
«Локомотив» предложил 12 миллионов евро за игрока сборной Перу //
?Переход Флореса в «Локомотив» исключен. И вот почему
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