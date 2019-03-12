01:14 | Футбол — Трансферы

Флорентино Перес: "Возвращение Роналду? Криштиану там, где он есть сейчас, у него все хорошо"

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Президент "Реала" Флорентино Перес отметил, что испанский клуб не будет пытаться подписать нападающего Криштиану Роналду из "Ювентуса". Журналисты после назначения Зинедина Зидана на пост главного тренера задали руководителю "галактикос" вопрос о том, сможет ли француз убедить форварда вернуться в Испанию.

- Криштиану там, где он есть сейчас, у него все хорошо, - приводит Cadena Ser слова Переса.

Роналду перешел из "Реала" в "Ювентус" летом 2018 года, мадридцы получили за трансфер 100 миллионов евро.

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