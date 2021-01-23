Флорентино Перес требует у «Интера» вернуть Хакими

Президент «Реала» Флорентино Перес выставил ультиматум «Интеру» по оплате трансфера крайнего защитника Ашрафа Хакими, сообщает Corierre dello Sport.

Перес требует у «Интера» гарантий по оплате перехода 22-летнего марокканца. В противном случае «Реал» потребует вернуть Хакими в команду. Ранее президент «Интера» Джузеппе Маротта подписывал соглашение о переносе выплаты до 30 марта.

Хакими пришел в «Интер» перед началом нынешнего сезона. Трансфер обошелся миланскому клубу в 40 миллионов евро, первым траншем итальянцы должны отправить 10 из них. Марокканец сыграл 24 матча во всех турнирах в этом сезоне, забил 6 мячей и отдал 4 голевые передачи.