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Флоренци перешел из «Ромы» в «Валенсию» на правах аренды

20:33
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Защитник «Ромы» Алессандро Флоренци перешел в «Валенсию» на правах аренды, сообщается на официальном сайте испанского клуба. Срок соглашения рассчитан до конца текущего сезона.

В сезоне-2019/20 Флоренци принял участие в 18 матчах за «Рому», на счету защитника 1 результативная передача и 5 желтых карточек. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость итальянца в 20 миллионов евро. Он является воспитанником римского клуба.

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