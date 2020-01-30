Флоренци перешел из «Ромы» в «Валенсию» на правах аренды

Защитник «Ромы» Алессандро Флоренци перешел в «Валенсию» на правах аренды, сообщается на официальном сайте испанского клуба. Срок соглашения рассчитан до конца текущего сезона.

В сезоне-2019/20 Флоренци принял участие в 18 матчах за «Рому», на счету защитника 1 результативная передача и 5 желтых карточек. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость итальянца в 20 миллионов евро. Он является воспитанником римского клуба.