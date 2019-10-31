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«Фламенго» заинтересован в Кавани

11:08
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Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани может перейти во «Фламенго», сообщает ESPN. Бразильский клуб заинтересован в приобретении звездного форварда. Контракт 33-летнего уругвайца рассчитан до лета 2020 года. Если он откажется, то бразильцы сосредоточатся на приобретении Диегу Косты («Атлетико») или Родриго Доурадо («Интернасьонал»).

В нынешнем сезоне Кавани провел 4 матча и забил 2 гола.

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