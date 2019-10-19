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«Фламенго» купит Габигола у «Интера» за 18 миллионов евро

13:45
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«Интер» готов продать нападающего Габигола в «Фламенго», сообщает La Gazzetta dello Sport. Бразильский клуб сможет купить 23-летнего форварда за 18 миллионов евро, а также за бонус в виде 20-25 процентов от последующей продажи игрока.

«Интер» приобрел Габигола у «Сантоса» в 2016 году за 29,5 миллиона евро. Однако в Италии закрепиться он не смог. Также он не проявил себя в «Бенфике», которая его арендовала. Во «Фламенго» в аренде он показал хорошую результативность, забив 24 мяча в 29 матчах в 2019 году.

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