«Фламенго» купит Габигола у «Интера» за 18 миллионов евро

«Интер» готов продать нападающего Габигола в «Фламенго», сообщает La Gazzetta dello Sport. Бразильский клуб сможет купить 23-летнего форварда за 18 миллионов евро, а также за бонус в виде 20-25 процентов от последующей продажи игрока.

«Интер» приобрел Габигола у «Сантоса» в 2016 году за 29,5 миллиона евро. Однако в Италии закрепиться он не смог. Также он не проявил себя в «Бенфике», которая его арендовала. Во «Фламенго» в аренде он показал хорошую результативность, забив 24 мяча в 29 матчах в 2019 году.