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Сегодня, 04:37

«Фламенго» интересуется защитником ЦСКА Келлвеном

Евгений Козинов
Корреспондент
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Келлвен.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Фламенго» заинтересован в подписании защитника ЦСКА Келлвена, сообщил в соцсети X журналист Вене Касагранде. Представители клуба начали переговоры по переходу 23-летнего бразильца.

Келлвен перешел в ЦСКА в сентябре 2023 года из «Атлетико Паранаэнсе». С тех пор он сыграл в 37 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 9 голевых передач.

Действующий контракт игрока рассчитан до 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Келлвена в 6 миллионов евро.

Футбол
ФК Фламенго
ФК ЦСКА (Москва)
Келлвен
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