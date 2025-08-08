«Фламенго» хочет подписать Тареми из «Интера»

«Фламенго» сделал крупное денежное предложение нападающему миланского «Интера» Мехди Тареми, сообщает UOL.

По данным источника, 33-летний иранец намерен продолжить карьеру в Европе — в серии А или АПЛ. При этом «Фламенго» предложил ему большую зарплату, чем он получает в «Интере». Также нападающим интересуются «Ботафого» и «Бешикташ».

В сезоне-2024/25 Тареми в 43 матчах за «Интер» во всех турнирах забил 3 гола и сделал 9 результативных передач. Его контракт действует до 30 июня 2027 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.