"Фламенго" готов платить Балотелли 4-5 млн евро в год

Стали известны детали предложения "Фламенго" по контракту с форвардом Марио Балотелли.

Как информирует сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, бразильский клуб готов платить итальянцу 4-5 млн евро в год. Также футболист получит подписной бонус, размер которого не уточняется. Указано, что "Фла" серьезно настроен подписать игрока.

Сейчас 28-летний нападающий находится в статусе свободного агента. В сезоне-2018/19 Балотелли выступал за "Ниццу" и "Марсель". За "Ниццу" он сыграл 10 матчей и отдал одну голевую передачу, а в составе "Марселя" он провел 15 встреч, в которых забил 8 мячей.