«Фламенго», «Бока Хуниорс» и «Эр-Райян» претендуют на Видаля

Полузащитник «Интера» Артуро Видаль покинет клуб в летнее трансферное окно, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, на 35-летнего чилийца претендуют «Фламенго», «Бока Хуниорс» и «Эр-Райян». Ранее сообщалось, что бразильский клуб — приоритетный вариант для хавбека.

Видаль выступает за «Интер» с сентября 2020 года. В сезоне-2021/22 полузащитник провел 41 матч, в которых забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 млн евро.