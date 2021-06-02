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Фирпо может покинуть «Барселону» ради Англии

06:09
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Защитник Хуниор Фирпо хочет покинуть «Барселону» в летнее трансферное окно. По информации Marca, клубы английской премьер-лиги проявляют интерес к 24-летнему доминиканцу.

«Вест Хэм» и «Саутгемптон» уже сделали предложения о трансфере. «Барселона» готова продать игрока за 16 миллионов евро.

Нынешний контракт защитника рассчитан до 2024 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 10 миллионов евро.

В сезоне-2020/21 Фирпо сыграл в 18 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу.

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