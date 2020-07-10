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«Фиорентина» включилась в борьбу за Манджукича

07:28
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Нападающий Марио Манджукич может вернуться в чемпионат Италии. По информации Sky Sports, «Фиорентина» включилась в борьбу за хорвата.

Ранее сообщалось об интересе к Манджукичу со стороны «Локомотива».

Форвард объявил о том, что расторг контракт с «Аль-Духайлем» и стал свободным агентом. Манджукич провел в чемпионате Катара пять матчей, не забив ни одного мяча. Ранее хорват четыре сезона играл в серии А за «Ювентус», а до этого выступал за «Вольфсбург», «Баварию» и «Атлетико».

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