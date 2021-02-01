«Фиорентина» подписала 37-летнего вратаря «Торино»

«Фиорентина» на своем сайте объявила о приобретении вратаря «Торино» Антонио Розати.

37-летний итальянец уже выступал за «фиалок» с 2014 по 2015 год. На его счету 5 матчей в составе «Фиорентины». В нынешнем сезоне голкипер не выходил на поле.

В январе «Фиорентина» приобрела 29-летнего российского нападающего «Спартака» Александра Кокорина и арендовала 29-летнего французского защитника «Наполи» Кевина Малькюи. В чемпионате Италии клуб из Флоренции занимает 11-е место с 22 очками в 20 играх.