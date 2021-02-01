«Фиорентина» подписала 37-летнего вратаря «Торино»
20:51
«Фиорентина» на своем сайте объявила о приобретении вратаря «Торино» Антонио Розати.
37-летний итальянец уже выступал за «фиалок» с 2014 по 2015 год. На его счету 5 матчей в составе «Фиорентины». В нынешнем сезоне голкипер не выходил на поле.
ROSATI ??— ACF Fiorentina (@acffiorentina) February 1, 2021
Antonio Rosati ? un nuovo giocatore della Fiorentina ?
I dettagli ? https://t.co/brjxxQoxBV#ForzaViola ? #Fiorentina#ViolaArt by @PainterBeard ? pic.twitter.com/uRrhXu0DYT
В январе «Фиорентина» приобрела 29-летнего российского нападающего «Спартака» Александра Кокорина и арендовала 29-летнего французского защитника «Наполи» Кевина Малькюи. В чемпионате Италии клуб из Флоренции занимает 11-е место с 22 очками в 20 играх.
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