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«Сделаем это, «Фиорентина». Кокорин поприветствовал новый клуб

15:37
Александр Кокорин. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Кокорин. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

«Фиорентина» в соцсетях опубликовала видео форварда «Спартака» Александра Кокорина. Футболист прибыл во Флоренцию для подписания контракта с итальянским клубом.

«Я во Флоренции, я очень рад быть здесь. Сделаем это, «Фиорентина», — сказал Кокорин.

Сообщалось, что соглашение экс-форварда «Спартака» с «Фиорентиной» будет рассчитано 2024 года. При этом итальянский клуб заплатил «Спартаку» за игрока 4,5 миллиона евро.

Уже завтра россиянин должен провести первую тренировку в новом клубе.

29-летний Кокорин выступал за «Спартак» с августа 2020 года. В нынешнем сезоне чемпионата России он успел провести за красно-белых восемь матчей, в которых забил два гола и сделал одну голевую передачу.

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Материалы сюжета: Кокорин: из «Спартака» — в «Фиорентину»




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