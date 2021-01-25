«Сделаем это, «Фиорентина». Кокорин поприветствовал новый клуб
15:37
«Фиорентина» в соцсетях опубликовала видео форварда «Спартака» Александра Кокорина. Футболист прибыл во Флоренцию для подписания контракта с итальянским клубом.
«Я во Флоренции, я очень рад быть здесь. Сделаем это, «Фиорентина», — сказал Кокорин.
Сообщалось, что соглашение экс-форварда «Спартака» с «Фиорентиной» будет рассчитано 2024 года. При этом итальянский клуб заплатил «Спартаку» за игрока 4,5 миллиона евро.
Уже завтра россиянин должен провести первую тренировку в новом клубе.
29-летний Кокорин выступал за «Спартак» с августа 2020 года. В нынешнем сезоне чемпионата России он успел провести за красно-белых восемь матчей, в которых забил два гола и сделал одну голевую передачу.
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