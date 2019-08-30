Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    Трансферы

«Фиорентина» может купить Фалькао на замену ушедшему Симеоне

13:33

«Фиорентина» рассматривает вариант приобретения нападающего «Монако» Радамеля Фалькао, сообщает Football Italia. Флорентийцы ищут форварда после продажи Джованни Симеоне в «Кальяри».

Ранее сообщалось, что на Фалькао претендует «Галатасарай», и колумбиец ради перехода в стамбульский клуб отказывается продлевать контракт с монегасками.

Фалькао провел в составе «Монако» 140 матчей и забил 83 мяча. Напомним, что цвета клуба защищает хавбек сборной России Александр Головин.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир