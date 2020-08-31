«Фиорентина» интересуется Торрейрой

Полузащитник «Арсенала» Лукас Торрейра может продолжить карьеру в Италии, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По сведениям истоничка, 24-летним уругвайцем интересуется «Фиорентина». Также на игрока претендуют «Милан», «Торино» и «Рома».

Торрейра уже выступал в Италии за «Пескару» и «Сампдорию», после чего в 2018 году перешел в «Арсенал».

В минувшем сезоне Торрейра провел 39 матчей в составе лондонского клуба, отличившись двумя голами. Его контракт истекает в июне 2023 года.