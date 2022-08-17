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Сегодня, 00:27

«Фиорентина» интересуется Кекчю из «Фейеноорда»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Фейеноорда» Оркун Кекчю может продолжить карьеру в Италии, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По сведениям источника, на 21-летнего турка претендует «Фиорентина». Итальянский клуб ищет усиление в середину поля, рассматривая также Антонина Барака из «Вероны» и Недима Байрами из «Эмполи».

В минувшем сезоне Кекчю провел 51 матч за «Фейеноорд», в которых забил 9 голов и сделал 9 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 млн евро.

ФК Фейеноорд
ФК Фиорентина
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