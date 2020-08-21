«Фиорентина» интересуется Дзаппакостой

Защитник «Челси» Давиде Дзаппакоста может продолжить карьеру в Италии, сообщает журналист Джанлука ди Марцио.

По сведениям источника, 28-летним итальянцем интересуется «Фиорентина», которая ищет усиление правого фланга. Также «фиалки» рассматривают возможные трансферы Алессандро Флоренци из «Ромы» и Габриэле Дзаппы из «Пескары».

В нынешнем сезоне Дзаппакоста провел в аренде у «Ромы», за которую успел провести только 9 матчей. Большую часть времени он восстанавливался после разрыва крестообразных связок.