Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

«Фиорентина» интересуется Дзаппакостой

01:55
Теги:

Защитник «Челси» Давиде Дзаппакоста может продолжить карьеру в Италии, сообщает журналист Джанлука ди Марцио.

По сведениям источника, 28-летним итальянцем интересуется «Фиорентина», которая ищет усиление правого фланга. Также «фиалки» рассматривают возможные трансферы Алессандро Флоренци из «Ромы» и Габриэле Дзаппы из «Пескары».

В нынешнем сезоне Дзаппакоста провел в аренде у «Ромы», за которую успел провести только 9 матчей. Большую часть времени он восстанавливался после разрыва крестообразных связок.

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир