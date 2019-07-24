"Фиорентина" и "Торино" интересуются 17-летним форвардом киевского "Динамо"

17-летний форвард киевского "Динамо" Евгений Рязанцев входит в сферу интересов итальянских клубов, сообщает Fotboom. Нападающий стал лучшим игроком международного турнира в итальянском Боргаро.

Интерес к футболисту, по данным источника, проявляют "Фиорентина" и "Торино". 17-летний украинец за первую команду "Динамо" пока не играл. Провел два матча в отборочном турнире чемпионата Европы U 17 за сборную Украины.

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