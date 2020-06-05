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«Фиорентина» хочет приобрести Белотти

12:58
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Форвард «Торино» Андреа Белотти может перейти в «Фиорентину», сообщает La Nazione.

По сведениям источника, флорентийцы пытаются снизить цену на 26-летнего итальянца, однако туринцы не намерены продавать своего лидера. Сообщалось, что «Торино» готов обсуждать возможный трансфер игрока за 70 млн евро.

В текущем сезоне Белотти провел 31 матч во всех турнирах, в которых забил 15 голов и сделал 2 результативные передачи.

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