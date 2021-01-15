«Фиорентина» хочет подписать Одриосолу из «Реала»

Защитник «Реала» Альваро Одриосола можеть продолжить карьеру в Италии. По информации сайта журналиста Джанлуки Ди Марцио, «Фиорентина» хочет подписать 25-летнего испанца, который получает мало игрового времени. Итальянский клуб рассматривает игрока в качестве замены Полю Лироле, ушедшему в «Марсель».

В этом сезоне Одриосола сыграл всего в одном матче за «Реал», проведя на поле 57 минут.