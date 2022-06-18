«Фиорентина» хочет, чтобы «Реал» платил часть зарплаты Йовича

«Фиорентина» ведет переговоры с «Реалом» по нападающему Луке Йовичу. Итальянский клуб хочет арендовать 24-летнего игрока сборной Сербии.

По информации журналиста Фабрицио Романо, «Фиорентина» хочет, чтобы мадридский клуб выплачивал часть зарплаты форварда. Сам игрок открыт для перехода.

Контракт нападающего с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 16 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Йович сыграл в 19 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 3 голевые передачи.