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«Фиорентина» хочет, чтобы «Реал» платил часть зарплаты Йовича

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Фиорентина» ведет переговоры с «Реалом» по нападающему Луке Йовичу. Итальянский клуб хочет арендовать 24-летнего игрока сборной Сербии.

По информации журналиста Фабрицио Романо, «Фиорентина» хочет, чтобы мадридский клуб выплачивал часть зарплаты форварда. Сам игрок открыт для перехода.

Контракт нападающего с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 16 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Йович сыграл в 19 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 3 голевые передачи.

Лука Йович
Футбол
ФК Реал
ФК Фиорентина
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