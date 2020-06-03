«Фиорентина» готова продать Пеццелу за 20 миллионов евро. Защитником интересовались «Валенсия», «Наполи» и «Рома»

«Фиорентина» установила стоимость защитника Хермана Пеццелу, сообщает La Nazione.

По сведениям источника, флорентийцы готовы расстаться с 28-летним аргентинцем за 20 млн евро. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Валенсии», «Наполи» и «Ромы».

В текущем сезоне Пеццела провел 24 матча во всех турнирах, в которых забил 2 гола, заработал 9 желтых карточек и одну красную. Его контракт с клубом истекает в июне 2022 года.