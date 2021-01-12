«Фиорентина» готова подписать Гомеса с зарплатой в 4 миллиона евро в год

«Фиорентина» хочет приобрести капитана «Аталанты» Алехандро Гомеса, сообщает Il Corriere di Bergamo.

Сообщалось, что полузащитник хочет покинуть итальянский клуб из-за напряженных отношений с главным тренером Джан Пьеро Гасперини.

По данным источника, «Фиорентина» уже сделала предложение игроку. Клуб готов платить 32-летнему аргентинцу 4 миллиона евро в год. Сам футболист хочет перейти в команду, которая выступает в еврокубках. В игроке также заинтересованы «Милан», «Интер» и «Ювентус».

«Аталанта» готова отпустить хавбека в январе этого года за солидную сумму. В текущем сезоне футболист провел 16 матчей на клубном уровне, забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи.