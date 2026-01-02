«Фиорентина» арендовала полузащитника «Тоттенхэма» Соломона

«Фиорентина» объявила о переходе на правах аренды вингера «Тоттенхэма» Манора Соломона.

26-летний израильтянин в первой части сезона играл в аренде в «Вильярреале». Он провел 11 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал четыре результативные передачи.

Соломон выступает за «Тоттенхэм» с 2023 года. Это его третья аренда с момента перехода в лондонский клуб. За «Тоттенхэм» футболист провел 6 матчей и отдал две голевые передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.