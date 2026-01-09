«Фиорентина» арендовала полузащитника «Аталанты» Брешианини с правом выкупа

Полузащитник «Аталанты» Марко Брешианини на правах аренды перешел в «Фиорентину», сообщается на сайте флорентийцев.

Арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2025/26. В договор включена опция выкупа, которая может стать обязательной при соблюдении определенных условий.

Брешианини выступал за «Аталанту» с лета 2024 года. Он провел за бергамасков 50 матчей, забил семь голов и сделал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 7,5 миллиона евро.