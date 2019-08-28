«Фиорентина» арендовала Далберта у «Интера»

Защитник «Интера» Далберт перешел в «Фиорентину» на правах аренды. Соглашение рассчитано на один сезон. У «Фиалок» не будет опции выкупа контракта. В обратном направлении должен проследовать Кристиано Бираги.

Dalbert to Fiorentina is OFFICIAL ???



?: @acffiorentina pic.twitter.com/3zmedxNkqB — Italian Football TV (@IFTVofficial) August 28, 2019

25-летний бразилец в текущем сезоне пока не играл. В прошедшем сезоне он провел 12 матчей и забил один мяч при одной голевой передаче.

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