Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    Трансферы

«Фиорентина» арендовала Далберта у «Интера»

15:32
Теги:

Защитник «Интера» Далберт перешел в «Фиорентину» на правах аренды. Соглашение рассчитано на один сезон. У «Фиалок» не будет опции выкупа контракта. В обратном направлении должен проследовать Кристиано Бираги.

25-летний бразилец в текущем сезоне пока не играл. В прошедшем сезоне он провел 12 матчей и забил один мяч при одной голевой передаче.

Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/italy/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир