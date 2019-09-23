ФИФА вмешается в вопрос компенсации за погибшего Эмилиано Сала

«Нант» отклонил предложение «Кардиффа» по оплате за погибшего футболиста Эмилиано Сала, сообщает L'Equipe. В ближайшее время в решение вопроса должна вмешаться ФИФА.

Французская сторона по-прежнему требует 17 миллионов евро без учета бонусов, как было прописано в соглашении. ФИФА проведет совещание по этому делу в середине недели и в начале следующей вынесет вердикт, который можно будет оспорить в CAS.

Сала перешел в «Кардифф» из «Нанта» в январе этого года, однако его самолет потерпел крушение по пути из Франции в Англию, и футболист погиб.