Фертонген может перейти в «Бетис» из «Тоттенхэма»

Защитник «Тоттенхэма» Ян Фертонген в летнее трансферное окно может покинуть лондонскую команду, утверждает Diario AS. По информации СМИ, за 33-летним бельгийцем следит «Бетис».

Испанцы готовы предложить Фертонгену контракт на два года с окладом в размере 3 миллиона евро за сезон.

В сезоне-2019/20 защитник провел 26 матчей за «шпор», забил два гола и сделал одну результативную передачу.