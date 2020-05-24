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Фертонген может перейти в «Бетис» из «Тоттенхэма»

21:58
Жозе Моуринью и Ян Фертонген. Фото Reuters
Жозе Моуринью и Ян Фертонген. Фото Reuters
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Защитник «Тоттенхэма» Ян Фертонген в летнее трансферное окно может покинуть лондонскую команду, утверждает Diario AS. По информации СМИ, за 33-летним бельгийцем следит «Бетис».

Испанцы готовы предложить Фертонгену контракт на два года с окладом в размере 3 миллиона евро за сезон.

В сезоне-2019/20 защитник провел 26 матчей за «шпор», забил два гола и сделал одну результативную передачу.

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